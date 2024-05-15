Англія

Розібрались, чи є майбутнє в нідерландського тренера на Олд Траффорд.

"Це не те саме що перемкнути вимикач світла. Справа не тільки в новому тренері. Це не просте чи короткострокове рішення. Ми повинні йти до правильного рішення, а не бігти до неправильного".

Це були мудрі слова сера Джима Реткліффа в лютому, невдовзі після того, як його 25-відсоткові інвестиції в Манчестер Юнайтед були завершені.

Це не був однозначний вотум довіри, якого, можливо, хотів Ерік тен Гаг, але це було визнання масштабу виклику, з яким зіткнувся б будь-який тренер у клубі, який 11 років дрейфував після виходу сера Алекса Фергюсона на пенсію та впливу родини Глейзерів.

Реткліфф говорив про "важкість налагодити правильну організацію процесів та середовище в команді", а не уявляв, що доля клубу негайно зміниться зі зміною менеджера. Настав час все оцінити та йти до правильного рішення, а не бігти до неправильного.

Але футбол не завжди дозволяє не поспішати. Іноді бажання діяти стає непереборним. Іноді проблема з’являється на вашому порозі, і сама приваблива ідея її вирішення — на ваших власних умовах, у свій час — зникає.

Чи досяг Юнайтед цієї точки з тен Гагом? Поступово так починає здаватися. Вдалий перший рік роботи — фініш третіми у Прем’єр-лізі, виграш Кубка Карабао, вихід до фіналу Кубка Англії та чвертьфіналу Ліги Європи. Після цього послідував жахливий другий, викликаючи сумніви щодо того, чи хтось на Олд Траффорд, у тому числі сам тен Гаг має бажання й енергію для третього.

Важливими факторами тут є бажання й енергія. Чи вистачить у тен Гага енергії, щоб відродити атмосферу в команді, яка виглядає такою ж демотивованою, як і два роки тому до його приходу? Чи вистачить у Реткліффа та його співробітників енергії витратити найближчі тижні на пошуки нового менеджера, коли очевидних доступних альтернатив бракує?

Слова Реткліффа з цього приводу відображають визнання того, що за останнє десятиліття в Юнайтед сталося набагато більше неправильного, ніж вибір особистості на тренерському посту.

Як і Девід Мойєс, Луї ван Гал, Жозе Моурінью, Уле Гуннар Сульшер і навіть Ральф Рангнік до нього, тен Гаг міг справедливо стверджувати, що йому заважала культура самовдоволення та посередності як у роздягальні, так і в керівництві.

Це те, що Реткліфф змінив, зробивши ряд призначень, наприклад, переманивши Омара Берраду з Манчестер Сіті на посаду виконавчого директора цього літа та Джейсона Вілкокса з Саутгемптона на посаду технічного директора.

Заплановане призначення Дена Ешворта на посаду футбольного директора було затримано через суперечки щодо компенсації з Ньюкасл Юнайтед, але, як сказав Реткліфф, це ще одна фундаментальна частина прагнення "залучити всіх правильних людей, які робитимуть правильні речі, на правильні посади у цьому середовищі спортивної еліти".

Цього сезону тен Гаг сказав, що відчуває ентузіазм від вітру змін, що дме на Олд Траффорд, а також, що він провів "дуже позитивні" розмови з Реткліффом і спортивним директором INEOS сером Дейвом Брейлсфордом.

Їхнє початкове враження полягало в тому, що багато проблем, з якими зіткнулися тен Гаг і його попередники, стосуються структурних і культурних недоліків у клубі, а не відвертих провалів керівництва та тренерського штабу.

Така позиція значною мірою зустрічається серед фанатів Юнайтед і ЗМІ. Але чим довше тривала ця жалюгідна кампанія, тим менш стійкою ставала ця позиція.

Ніхто не повинен думати, що тен Гаг є джерелом проблем Юнайтед, але він може досягти точки — тієї, якої Ван Гаал досяг протягом двох років, а Моурінью та Сульшер трохи повільніше — коли він перестає бути життєздатним рішенням.

Коли два роки тому Юнайтед під керівництвом Рангніка фінішував шостим у Прем’єр-лізі лише з 58 очками, пропустивши стільки ж м’ячів (57), скільки й забив — це було наче дно, враховуючи ім'я та фінансові ресурси клубу.

Минулий сезон, перший для тен Гага, приніс явне покращення: більш бадьорі виступи та набагато міцнішу структуру захисту. Не було багато "проактивного, сміливого, авантюрного" стилю гри, який він обіцяв після приходу з Аякса, але фундамент, здавалося, було закладено. Очікувалося, що відбудеться стилістичне вдосконалення і команда вже буде претендувати на серйозні нагороди.

Другий рік був сумним. Хаотична кампанія в Лізі чемпіонів, в якій "червоні дияволи" фінішували на останньому місці своєї групи (з Галатасараєм та Копенгагеном), супроводжувалася боротьбою на внутрішньому фронті. Команда набрала катастрофічно мало очок, а шокуюча поразка з рахунком 0:4 від Крістал Пелас призвела до негативної різниці м’ячів. І це суттєвий регрес.

Попри тривожні результати, показники могли бути гіршими. У цьому сезоні Прем’єр-ліги по воротах підопічних тен Гага завдали 611 ударів, в середньому 17,4 за гру. (Для контексту: лише Шеффілд Юнайтед, який вилетів, дозволив суперникам більше). Дані Opta про очікувані голи (xG) свідчать про те, що, виходячи з якості створених і пропущених моментів, команда тена Гага має бути 15-ою з 42 очками та різницею м’ячів мінус 11. Хоча воротар Андре Онана зробив кілька катастрофічних помилок після приходу з міланського Інтера, він може справедливо стверджувати, що врятував команду тен Гага від ще більшої ганьби цього сезону.

Навіть гірше, ніж результати, навіть гірше, ніж статистичні дані, є візуальне сприйняття. Юнайтед дозволяє забагато своїм супротивникам. Легкість і регулярність, з якими опоненти один за одним пробивали собі шлях через півзахист і захист "червоних дияволів", вражають.

Серйозне занепокоєння викликає півзахист. тен Гаг хотів побудувати свою команду навколо елегантного таланту гравця Барселони Френкі де Йонга. Це не його провина, що клуб не зміг оформити цю угоду влітку 2022 року, але з того моменту, як вони звернулися до Каземіро як до запасного варіанту, початкове бачення тен Гага щодо команди, здавалося, зникло.

У минулому сезоні з’явилася прагматична, функціональна команда, а не "проактивна, смілива, авантюрна", про яку розповідав нідерландець. Те, що виникло цього сезону, з величезною щілиною, де має бути півзахист, є безформним безладом. Контрпресинг? Згадуючи цитату Реткліффа, можна сказати, що в команді є гравці, які ідуть до потрібного суперника, а інші біжать до неправильного.

Відсутність трудової етики в цій команді є однією з причин, через які так важко сприйняти вигнання Джейдона Санчо. Тен Гаг сказав, що виключив вінгера зі складу на основі його "самовіддачі на тренуваннях" перед грою проти Арсеналу на початку вересня, а потім вигнав його за критику в соціальних мережах і відмову просити вибачення.

Зберігається відчуття, що клуб із правильною структурою та правильними людьми не допустив би, щоб суперечка між тренером і гравцем вийшла з-під контролю. Травми явно були одним із факторів проблем Юнайтед цього сезону, особливо в останні тижні, коли випали так багато захисників, а Каземіро виглядав вкрай погано у тимчасовій ролі центрального захисника разом із 36-річним Джонні Евансом. Найбільше засмучує відсутність Лісандро Мартінеса, який був обмежений лише 758 хвилинами в усіх змаганнях цього сезону, але навіть за його ігровий час Юнайтед пропустив 17 голів.

Дехто намагався представити цю команду як вільних художників, але такий ярлик їй лестить. Усі сім команд, які стоять вище за них у Прем’єр-лізі, забили щонайменше 71 гол. Юнайтед — 52. Ще три команди (Борнмут, Брентфорд і Евертон) займають вищу позицію, ніж Юнайтед, коли йдеться про xG. Було кілька диких, непередбачуваних матчів баскетбольного типу (поразки 3:4 від мюнхенської Баварії, Копенгагена та Челсі, нічия 3-3 проти Галатасарая та Ковентрі Сіті, перемога 3-2 над Астон Віллою, перемога 4-3 проти Вулвергемптона і Ліверпуля, нічия 2-2 проти Ліверпуля), але інші були більше схожі на гру в шахи — і між захопленими аматорами, а не гросмейстерами.

Занепокоєння полягає в тому, що команда тен Гага не розуміє як діяти на полі. У своєму другому сезоні від тренера очікувалося, що він надасть більш чіткий тактичний і технічний план гри, але ідентичність команди стало важко розпізнати. "Команда з найшвидшим переходом в атаку у світі", як він сказав перед сезоном? Очевидно ні. "Одна з найдинамічніших і найцікавіших команд ліги", як він сказав декілька тижнів тому? Знову ні.

Минулого тижня тен Гаг сказав, що його улюбленим голом цього сезону був той, який Скотт Мактоміней забив у гостях Галатасараю у Лізі чемпіонів, зреагувавши на пас Аарона Ван-Біссаки й завершивши різку контратаку. Він сказав офіційному веб-сайту клубу, що це був "справді хороший, простий хід, який показав, як ми хочемо грати" — і це викликає ще більше питань, враховуючи як рідко Юнайтед атакує такою кількістю гравців — з крайнім захисником і півзахисником, що мчаться за першою четвіркою.

Чому тен Гагу було так важко реалізувати той тип футболу, який він хоче бачити? Розбіжність між його філософією та трансферною політикою клубу? Несумісність між його ідеями та деякими гравцями, яких він успадкував? Відсутність повноважень? Опір гравців? Гнила культура в роздягальні?

Хай там як, аргументи на користь тен Гага послаблюються з кожною грою.

В ідеальному світі кардинальні зміни, які почалися на Олд Траффорд, не включали б нового тренера. Це головний біль, без якого може обійтися будь-який новий режим, особливо коли новий виконавчий директор ще не став до роботи, Ден Ешворт все ще працює в Ньюкаслі, а інші клуби, зокрема Ліверпуль і Баварія, мали фору при пошуку нового тренера.

Деякі з радістю помітили, що перехід Арне Слота до Ліверпуля означає звернення до ще одного лисого нідерландця, який не підтвердив свій рівень за межами Ередивізі. Але набагато більш значущим, що стосується позиції Юнайтед, є той факт, що Баварія провела перемовини з Рангніком (який насолоджувався життям, керуючи національною збірною Австрії після свого тимчасового періоду в Манчестері), а також серйозно розглянула тен Гага, який два роки очолював команду B Баварії, перш ніж перейти в Утрехт, Аякс і, зрештою, Юнайтед.

Зворотний бік цього рівняння полягає в тому, що Томас Тухель, про відхід якого в кінці сезону Баварія оголосила в лютому, буде серед тих, хто претендуватиме на посаду в Юнайтед, якщо з'явиться вакансія. Це говорить нам про те, що коло тренерів найвищого класу дуже вузьке.

Але, мабуть, найбільший висновок з інтересу Баварії до Рангніка та тен Гага — це те, що варто відзначити про Юнайтед: "Можливо, ти зазнав невдачі з "червоними дияволами", але це не робить тебе поганим тренером". Це говорить про те, що Юнайтед — хаотичне середовище з гравцями, частина з яких не відповідає вимогам клубу. Це культура, яку нові власники відчайдушно прагнуть змінити. Про це Реткліфф і Брейлсфорд розповіли тен Гагу під час зустрічі в січні. Вони багато говорять про "елітне спортивне середовище". На їхню думку, виходячи з враження, отриманого ззовні та зміцненого за останні кілька місяців всередині, сучасний Манчестер Юнайтед був далеким від цього.

Якби вони прибули на 12 місяців раніше, майже напевно прийшли б до висновку, що тен Гаг був тим, хто поділяє їхні амбіції, їхні ідеї, їхній дух, їхню енергію — тим, навколо кого можна об’єднатися, дозволивши йому викласти свої ідеї та дати йому свободу для їх реалізації.

Але це не так легко зробити до кінця його другого сезону. Навіть якби команда якимось чином перемогла Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії 25 травня, у неї могло б виникнути відчуття щасливого кінця, а не нового початку.

Ще один менеджер, схоже, постраждав і був затягнутий хворобою клуба Глейзерів. Нова енергія та нові ідеї, здається, знов програли. Це має змінитися. Тен Гаг сподіватиметься, що ця трансформація відбудеться вчасно, щоб врятувати його та відновити команду.

Занепокоєння полягає в тому, що, як і його попередники, він, можливо, вже виснажений тою самою культурою, яку Реткліфф так сповнений рішучості змінити. Тому що насправді тут немає короткострокового рішення, немає простого натискання перемикача, щоб повернути Манчестер Юнайтед колишню славу.

Боротьба тен Гага цього сезону підкреслює все, що Реткліфф сказав про необхідність шукати правильне рішення, а не бігти до неправильного.

Але це також підкреслює труднощі, з якими стикається будь-який менеджер у будь-якому клубі, де панує дисгармонія, роз’єднаність і дисфункція. Він може прийти з рішеннями в голові, але залишилося зовсім небагато часу, перш ніж він стане обтяженим проблемами. Невдовзі його поглинають проблеми. Тоді він стає частиною проблеми. Це, понад усе, те, що має змінитися.

За матеріалами The Athletic