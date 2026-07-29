Бразилия

Захисник Інтернасьйонала Віктор Габріель не вийде на поле, поки форвард Крузейро Габріель Пец не відновиться після важкого перелому ноги.

Вищий суд спортивної юстиції Бразилії, який є найвищим незалежним органом країни з питань дисципліни, виніс суворе та нетипове рішення. Захисника клубу Інтернасьйонал Віктора Габріеля відсторонили від змагань доти, доки травмований ним нападник Крузейро Габріель Пец не отримає медичний дозвіл повернутися до тренувань.

Жахливий епізод стався 22 липня під час матчу бразильської ліги. Унаслідок жорсткого протистояння з Віктором Габріелем форвард Крузейру отримав перелом лівої великогомілкової кістки. Судді визнали стандартне покарання за такий фол недостатнім, зважаючи на тяжкість наслідків.

Віктора Габріеля звинуватили у насильницькій грі відповідно до статті 254 Бразильського кодексу спортивного правосуддя. Завдяки спеціальному положенню цього кодексу, суд має право прирівняти час дискваліфікації порушника до періоду відновлення потерпілого гравця.

Умови відсторонення: Максимальний термін покарання законодавчо обмежений 180 днями. Дискваліфікація автоматично завершиться раніше, якщо Пец відновиться до закінчення цього терміну. Сторона захисту залишає за собою право оскаржити це рішення.

Під час слухань Віктор Габріель запевнив, що діяв ненавмисно і глибоко переживає через те, що сталося. За словами гравця, він молився за суперника безсонними ночами і щиро вибачається перед усіма в Крузейро.

Для «Крузейро» втрата Габріеля Пеца стала величезним ударом. Нападник лише нещодавно приєднався до команди під час перерви на чемпіонаті світу, перейшовши з клубу MLS Лос-Анджелес Гелексі. За його трансфер бразильський клуб заплатив рекордні для себе щонайменше $12 мільйонів.

Рішення щодо застосування максимальної санкції далося суду нелегко і не було одностайним. Суддя Родріго Штайнманн Баєр спочатку проголосував за звичайну дискваліфікацію на 6 матчів без прив'язки до одужання Пеца. Голова суду Хорхе Октавіо Лавокат Гальвао разом із колегами Едуардо Ксібле Саллес Рамосом та Алін Гонсалвеш Джатахі підтримали більш тривале покарання, що і визначило остаточний вердикт.