Бразилия

Після нічиєї з Шапекоенсе бразилець нібито різко розкритикував молодих партнерів, що викликало невдоволення всередині клубу.

Після матчу 20-го туру чемпіонату Бразилії між Сантосом і Шапекоенсе, який завершився внічию 2:2, Неймар нібито влаштував жорстку розмову з партнерами по команді.

Як повідомляє Globo, під час перерви та після фінального свистка досвідчений вінгер вступив у конфлікт із двома молодими футболістами — Габріелем Бонтемпо та Жоау Ананіасом.

За інформацією джерела, 21-річному Бонтемпо Неймар заявив, що той "гратиме в Серії B разом із Шапекоенсе", а 19-річного Ананіаса розкритикував за недостатній рівень технічної підготовки після автогола.

Повідомляється, що така поведінка не знайшла підтримки серед тренерського штабу, футболістів та інших працівників Сантоса. Водночас самі гравці через пресслужби запевнили, що в роздягальні відбулася звичайна емоційна розмова без образ.

Втім, за даними Globo, напруження між Неймаром та частиною команди існує вже тривалий час. Видання стверджує, що деякі футболісти незадоволені постійною критикою з боку зіркового одноклубника після невдалих результатів, а окремі молоді гравці, які раніше вважали Неймара своїм кумиром, змінили своє ставлення до нього.

У матчі проти Шапекоенсе Неймар оформив дубль, відкривши рахунок і реалізувавши пенальті на 89-й хвилині, що дозволило Сантосу врятувати нічию.