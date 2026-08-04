Бразилия

Бразильський форвард заявив, що поки не знає, чи продовжить кар'єру, але запевнив, що почувається у хорошій фізичній формі.

Нападник Сантоса Неймар прокоментував чутки щодо можливого завершення професійної кар'єри після закінчення контракту з бразильським клубом, який спливає наприкінці 2026 року.

Футболіст зізнався, що наразі не готовий відповісти, де продовжить виступи або чи взагалі залишиться у футболі.

"Не знаю, як довго ще гратиму. Не планую зупинятися, але не знаю, скільки це триватиме. У мене контракт із Сантосом до грудня цього року. Я маю намір виконати його умови та гідно представляти клуб."

За словами 34-річного бразильця, остаточне рішення він ухвалюватиме лише після завершення сезону.

"Потім буду думати, що робити далі: залишитися в Сантосі чи перейти в інший клуб, завершити кар'єру чи продовжити грати. Поки що справді не знаю, що робитиму. До грудня ще далеко, потрібно рухатися від матчу до матчу."

Неймар також наголосив, що зараз не має проблем зі здоров'ям, а це для нього є найважливішим.

"Фізично я почуваюся добре – це найголовніше."

Нагадаємо, форвард повернувся до Сантоса на початку 2025 року. Раніше цього літа Неймар оголосив про завершення виступів за національну збірну Бразилії, однак клубну кар'єру поки що завершувати не поспішає.