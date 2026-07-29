Бразилия

Неймар оголосив про завершення кар’єри у збірній Бразилії

Легендарний нападник заявив, що більше не планує повертатися до національної команди після багаторічних виступів.

Неймар, gettyimages

Неймар заявив, що завершує виступи за збірну Бразилії, поставивши крапку у своїй міжнародній кар’єрі.



За словами 34-річного форварда, він відчуває, що вже зробив усе можливе для національної команди й більше не бачить себе в її складі.



“Думаю, у збірній Бразилії я вже вписав своє ім’я в історію. Я був по-справжньому щасливий, захищаючи її кольори. За ці роки я пережив багато, віддав усі сили, кров і душу, завжди боровся за жовту футболку. Але зараз я відчуваю, що більше не хочу повертатися”,— сказав Неймар.



Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. За національну команду він провів 130 матчів, у яких забив 80 голів та віддав десятки результативних передач. Разом із Бразилією він виграв Кубок конфедерацій-2013 та золоту медаль Олімпійських ігор 2016 року, а також був фіналістом Кубка Америки 2021 року.