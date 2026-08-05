Бразилия

Замість того, щоб спокійно святкувати вихід до чвертьфіналу Кубка Бразилії, зірка Сантоса влаштував показове глузування з опонентів у підтрибунному приміщенні.

Спортивна складова кубкового протистояння між Ремо та Сантосом у Белені повністю відійшла на другий план через зухвалу поведінку Неймара після завершення гри. 34-річний нападник опинився в епіцентрі гучного скандалу, цілеспрямовано спровокувавши керівництво та тренерський штаб команди господарів.

Найбільша напруга виникла не на футбольному полі, а в момент, коли команди розходилися до роздягалень. На відео, яке швидко розлетілося мережею, чітко видно, як Неймар звертається до представників Ремо і відверто з них глузує. Футболіст супроводжував свій відхід у роздягальню провокативними вигуками: Вибули, вибули!, нагадуючи суперникам про їхній виліт із турніру.

Президент Ремо Антоніу Карлос Тейшейра був настільки розлючений поведінкою бразильської зірки, що не став добирати дипломатичних слів під час спілкування з пресою. У своєму коментарі для Portal O Fluxo він жорстко засудив вчинок Неймара:

"Це була чудова кампанія для нашого клубу. А цей мерзотник Неймар, якого обожнює купа дітей, влаштовував тут свої витівки і досі повертається, щоб знущатися з нас. Ми самі винні в тому, що обожнюємо купу мерзотників, як цей хлопець", — заявив функціонер.

Сам матч завершився перемогою Сантоса із загальним рахунком 1:0. Неймар, вийшовши на заміну в другому таймі, віддав вирішальний асист на Роні. Проте футболіст, який має у своєму активі 80 голів за збірну Бразилії, не виявив жодної поваги до переможених суперників чи їхніх фанатів.

У відповідь на шквал критики та освистування з боку місцевих трибун, Неймар лише продовжив провокації в соціальних мережах. Він опублікував в Instagram відео з розминки, де його освистують, і саркастично підписав його: "Дякую за любов, Белем", додавши емодзі, що сміється до сліз.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Неймар оголосив про завершення кар’єри у збірній Бразилії.