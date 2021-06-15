Копа Америка

Пандемия все сильнее терзает южноамериканский турнир.

Южноамериканский международный турнир Копа Америка-2021, который пришлось экстренно переносить из Аргентины и Колумбии в Бразилию из-за совокупности эпидемиологических и политических причин в данных странах, только начал разогреваться, как тут же попал под новую волную распространения коронавируса COVID-19.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что в лагере сборной Венесуэлы перед матчем-открытием данного состязания против Бразилии была зафиксирована вспышка заболеваемости, однако в последствии сама игра все-таки состоялась — "пентакампеоне" победили со счетом 3:0.

А уже перед началом третьего игрового дня представители министерства здравоохранения Бразилии выступили с официальным заявлением, что в составе делегаций всех команд-участниц турнира было в совокупности зафиксировано 41 случай заболевания COVID-19.

При этом, подробная информация о том, кто именно был изолирован от своих национальных команд, разумеется, не раскрывается в силу конфиденциальности личных данных.

Напомним, что в одном из четырех сыгранных матчей данного турнира прекрасное исполнение штрафного Лионелем Месси не помогло его национальной сборной Аргентины одержать победу над Чили (1:1).