Копа Америка

Состоялись стартовые поединки Кубка Америки 2021 года.

В ночь на 14 июня в Бразилии стартовал 47-й розыгрыш Кубка Америки. В минувшую ночь прошли два поединка.

В матче-открытия турнира сборная Бразилии уверенно разобралась с Венесуэлой со счетом 3:0. Авторами забитых голов стали Маркиньос, Неймар и Габриэл Барбоза.

Бразилия – Венесуэла 3:0

Голы: Маркиньос, 23, Неймар, 64 (с пенальти), Габриэл Барбоза, 89.

Бразилия: Алиссон — Лоди (Алекс Сандро, 46), Маркиньос, Милитао, Данило — Фред (Фабиньо, 85), Каземиро, Пакета (Рибейро, 46) — Неймар, Жезус (Винисиус, 85), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 65).

Венесуэла: Гратероль — Кумана, Маго, Мартинес, Ла Мантия, Гонсалес (Эрнандес, 90) — Касерес (Кастильо, 84), Мансано (Селис, 77), Морено, Мартинес — Аристегьета (Кордова, 77).

Предупреждения: Лоди, Габриэл Барбоза — Мансано, Маго.

Во второй встрече группы В сборная Колумбии одержала минимальную победу над Эквадором со счетом 1:0. Автором единственного и победного гола стал Эдвин Кардона.

Колумбия – Эквадор 1:0

Гол: Кардона, 42.

Колумбия: Оспина — Морено (Тесильо, 45), Мурильо (Санчес, 82), Мина, Муньос — Кардона (Куэльяр, 82), Урибе (Перес, 61), Барриос, Куадрадо — Борха (Сапата, 61), Борре.

Эквадор: Ортис — Эступиньян, Инкалиэ, Арболеда, Пресиадо — Мартинес (Мена, 59), Кайседо (Диас, 80), Мендес, Плата (Пресиадо, 69) — Эстрада (Кайседо, 69), Валенсия.

Предупреждения: Урибе, Муньос, Борре — Валенсия.