Копа Америка

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Копа Америка.

Сборная Перу в серии послематчевых пенальти смогла обыграть национальную команду Парагвая и выйти в полуфинал Кубка Америки.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. В составе перуанцев голами отметились Лападула и Йотун, а еще один гол записан на Гомеса, который срезал мяч в свои ворота. В составе парагвайцев результативные удары были записаны в актив Гомеса, Алонсо и Авалоса. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Перу со счетом 4:3.

Видео голов и обзор матча:

Перу — Парагвай 3:3 (по пенальти 4:3)

Голы: Гомес, 21 (автогол), Лападула, 40, Йотун, 80 — Гомес, 11, Алонсо, 54, Авалос, 90.

Перу: Гальесе — Трауко, Сантамария, Рамос, Корсо (Лора, 90+2) — Тапия — Куэва, Йотун, Пенья (Орменьо, 60), Каррильо — Лападула.

Парагвай: Сильва — Мартинес, Алонсо, Гомес, Эспинола — Арсамендия (Энсисо, 83), Кардосо (Рохас, 46), Вильясанти (Пирис, 79), Ромеро — Санчес (Авалос, 83),Гонсалес (Самудио, 68).

Предупреждения: Сантамария, Куэва, Каррильо — Гомес, Вильясанти, Эспинола.

Удаления: Каррильо, 85 (вторая желтая карточка) — Гомес, 45 (вторая желтая карточка).