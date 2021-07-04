Копа Америка

Лидер аргентинской сборной в четвертьфинале турнира проявил себя во всей красе.

В заключительном четвертьфинальном матче Кубка Америки сборная Аргентины уверенно разобралась с Эквадором со счетом 4:0 и вышла в полуфинал турнира.

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда результативным ударом отметился полузащитник Родриго Де Пауль после ассиста Лионеля Месси. Затем на 84-й минуте преимущество аргентинцев удвоил Лаутаро Мартинес, которому также ассистировал Месси. Сам Лионель поставил окончательную точку в матче, забив на третьей компенсированной минуте.

Также отметим, что сборная Эквадора доигрывала встречу в меньшинстве после удаления защитника Пьеро Инкалиэ, получившего прямую красную карточку на 92-й минуте.

Таким образом, в полуфинале турнира сборная Аргентины сыграет против Колумбии, которая в серии пенальти обыграла Уругвай. Игра состоится 7 июля в 4:00 по киевскому времени.

Аргентина – Эквадор 3:0

Голы: Де Пауль, 40, Мартинес, 84, Месси, 90+3.

Аргентина: Мартинес — Акуна, Отаменди, Пеццелья, Молина — Ло Чельсо (Ди Мария, 71), Паредес (Родригес, 71), Де Пауль — Гонсалес (Тальяфико, 83), Месси, Мартинес (Агуэро, 90+4).

Эквадор: Галиндес — Эступиньян, Инкалиэ, Арболеда, Пресиадо (Кампана, 83) — Мендес, Груэсо (Эстрада, 46), Франко (Кайседо, 70) — Паласиос (Плата, 46), Мена, Валенсия.

Предупреждения: Отаменди, Гонсалес — Пресиадо, Франко, Эступиньян.

Удаление: Инкапиэ, 90+2 (прямая красная карточка).