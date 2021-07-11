Копа Америка

Нападающий "альбиселесте" высказался о долгожданном триумфе на Копа Америка.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.

"Мы до сих пор не осознаем, что мы чемпионы и чего достигли.

Но я думаю, что этот матч войдет в историю не только потому, что мы чемпионы Америки, но и потому, что мы обыграли Бразилию у нее дома", — сказал аргентинец.

Напомним, что Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки-2021, а также выиграл первый трофей со сборной Аргентины.

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