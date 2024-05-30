Едінсон Кавані висловив думку стосовно завершення кар'єри у збірній Уругвая. 

"Я просто хочу подякувати вам за кожен урок, який ви дали мені", — написав Едінсон у Instagram. 

"Я не хочу продовжувати. Сьогодні в мене мало слів, але глибокі почуття. 

Дякую кожному з людей, які були частиною цього шляху стільки років. 

Я був і завжди буду щасливий, що носив цю футболку, щоб представляти те, що я люблю найбільше у світі, мою країну. 

Безсумнівно, було багато дорогоцінних років, я мав би тисячу речей сказати, розповісти та згадати, але сьогодні я хочу присвятити себе цьому новому етапу моєї кар’єри та дати все, що я маю дати. 

Сьогодні я вирішив зробити крок вбік, але я завжди буду слідувати за ними з забиттям серця, як тоді, коли мені доводилося виходити на поле в цій красивій футболці. 

Я міцно обіймаю всіх моїх людей". 

Турнір розпочнеться 21 червня. 