Копа Америка

Тренер висловив думку стосовно зустрічі у групі Копа Америка.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував перемогу над Чилі на груповому етапі Копа Америка.

"Заслужена перемога, матч був непростим, і він був виграний у найнесподіваніший момент", — цитує тренера сайт Асоціації Футболу Аргентини.

"Але команда завжди продовжувала вірити та атакувати. Збірна Чилі виконала чудову роботу.

Після гри я з Мессі не розмовляв. Пригадую його забіг на 50 метрів. Я не можу сказати, як він почувається, бо не бачив його після матчу.

У наступному матчі зіграють хлопці, які не грали у перших зустрічах, бо я маю побачити їх у справі, і вони на це заслуговують.

Сьогодні Лаутаро Мартінес забив, ми дуже раді. Перший, хто цього радий – він сам, потім – Хуліан Альварес. І третій – я.

Дібу Мартінес врятував нас двічі, ми задоволені. Енцо Фернандес почувається добре, він відновлюється та повертається на свій рівень, він нам потрібен".

Завдяки голу Лаутаро Мартінеса збірна Аргентини виграла у Чилі.