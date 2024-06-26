Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від захисника стосовно товаришів по команді.

Ілля Забарний висловив думку стосовно авторитетних гравців у збірній України.

"Насамперед це наші ветерани, які багато вже пограли та багато знають", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.

"Той же Андрій Ярмоленко – для нього це вже четвертий Євро, він знає абсолютно все про турнір, про футбол, про те, як команди грали та грають. Я розумію: якщо він щось каже, це просто неоціненний досвід.

Також від Сергія Сидорчука я беру багато корисного, від Тараса Степаненка. Вони підказують такі нюанси, які згодом виявляються дуже правильними".

Матч збірної України з Бельгією у третьому турі групового етапу відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом.