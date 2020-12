Братья-близнецы из леверкузенского Байера, Ларс и Свен Бендеры, решили не продлевать действующее соглашение с клубом, срок которого достигает конца в июне 2021 года. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт немецкой команды.

ℹ️ Lars and Sven Bender will not renew their expiring contracts at Bayer 04 and will end their professional playing careers at the end of the current season. pic.twitter.com/0JIfo9VltC