Германия

Причиной решения стали регулярные травмы.

Братья-близнецы из леверкузенского Байера, Ларс и Свен Бендеры, решили не продлевать действующее соглашение с клубом, срок которого достигает конца в июне 2021 года. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт немецкой команды.

ℹ️ Lars and Sven Bender will not renew their expiring contracts at Bayer 04 and will end their professional playing careers at the end of the current season. pic.twitter.com/0JIfo9VltC — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 21, 2020

Причиной для столь резкого решения для 31-летних футболистов, которым летом следующего года будет 32 года, стали регулярные травмы, получаемые обоими. В частности, на данный момент Свен восстанавливается после суставной капсулы голеностопа, а Ларс залечивает проблемы с мышцами бедра.

Футболисты, в сумме, провели в этом сезоне 1824 минуты на поле, обеспечив команде четыре результативных действия (1 гол + 3 голевые передачи).

Примечательно, что их путь в карьере профессиональных футболистов разошелся лишь однажды — когда летом 2009-го года дортмундская Боруссия переманила Свена в свой состав из Мюнхена-1860 за 1,5 млн евро.

"Все, кто нас знает, в курсе, что мы выкладываемся на 100% каждый день. Это всегда было для нас основным требованием. К сожалению, нам становится все труднее постоянно получать доступ к футбольному полю в результате травм, от которых мы все больше и больше страдаем", — таким был комментарий игроков относительно тяжелого решения о завершении карьеры.

Следующий матч леверкузенского Байера состоится уже во второй день нового, 2021-го, года — "фармацевты" в гостях сыграют против франкфуртского Айнтрахта.