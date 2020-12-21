Причиной решения стали регулярные травмы.
Ларс и Свен Бендеры, Getty Images
21 декабря 2020, 15:55
Братья-близнецы из леверкузенского Байера, Ларс и Свен Бендеры, решили не продлевать действующее соглашение с клубом, срок которого достигает конца в июне 2021 года. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт немецкой команды.
Причиной для столь резкого решения для 31-летних футболистов, которым летом следующего года будет 32 года, стали регулярные травмы, получаемые обоими. В частности, на данный момент Свен восстанавливается после суставной капсулы голеностопа, а Ларс залечивает проблемы с мышцами бедра.
Футболисты, в сумме, провели в этом сезоне 1824 минуты на поле, обеспечив команде четыре результативных действия (1 гол + 3 голевые передачи).
Примечательно, что их путь в карьере профессиональных футболистов разошелся лишь однажды — когда летом 2009-го года дортмундская Боруссия переманила Свена в свой состав из Мюнхена-1860 за 1,5 млн евро.
"Все, кто нас знает, в курсе, что мы выкладываемся на 100% каждый день. Это всегда было для нас основным требованием. К сожалению, нам становится все труднее постоянно получать доступ к футбольному полю в результате травм, от которых мы все больше и больше страдаем", — таким был комментарий игроков относительно тяжелого решения о завершении карьеры.
Следующий матч леверкузенского Байера состоится уже во второй день нового, 2021-го, года — "фармацевты" в гостях сыграют против франкфуртского Айнтрахта.