Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 8-го туру чемпіонату Англії, який пройде 8 жовтня і розпочнеться о 16:00.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Брайтоном та Ліверпулем, яке пройде на Амекс Стедіум.

НЕДІЛЯ, 8 ЖОВТНЯ, 16:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Останнім часом Брайтон знаходиться далеко не в найкращій своїй формі. У п'яти матчах у всіх турнірах "чайки" змогли здобути лише одну перемогу над Борнмутом, при цьому головний тренер команди Роберто Де Дзербі назвав той матч "найгіршим у виконанні Брайтона під час його керівництва". Звичайно, з того моменту Брайтон встиг провести цілу низку невиразних виступів, проте такому стрімкому спаду є цілком логічне пояснення.

Якою б цікавою та комбінуючою командою не був Брайтон, у нинішньому сезоні "чайки" вперше у своїй історії мають таку велику інтенсивність через виступи у Лізі Європи. Рано чи пізно гравцям Брайтона довелося б зіштовхнутися зі спадом у результатах, і, мабуть, навіть добре, що цей спад стався на старті сезону, а не у відповідальний момент.

Ліверпуль, у свою чергу, за підсумками останнього туру англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема став справжнім улюбленцем публіки та так званим "мучеником". Колектив Юргена Клоппа став жертвою безладної роботи бригади арбітрів, про що всі говорили буквально цілий тиждень.

Тиждень тому "червоні" зазнали своєї першої поразки в нинішньому сезоні АПЛ, проте це не означає, що Ліверпуль вибув із чемпіонських перегонів. Все тільки починається, тим паче якщо Манчестер Сіті здатний втрачати очки з Вулвергемптоном, та й у поєдинку з Арсеналом хтось та й мусить буде оступитися.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 2,10, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 3,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Вебстер, Данк, Лемпті — Гросс, Гілмор — Марч, Велбек, Мітома — Фергюсон

Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Нуньєс, Луїс Діас

Не зіграють: Енсісо, Еступіньян, Модер — Байчетич, Джонс, Діогу Жота, Келлегер, Тіаго

Під питанням: Лаллана — Гакпо

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)

ПОТОЧНА ФОРМА