Німеччина

"Містер nonchalant" може мати серйозні проблеми.

Німецькі ЗМІ напередодні повідомили шокуючу новину — 34-річна німкеня Фатіма Цаунбрехер заявила, що має 20-місячну доньку Алію Нур від французького нападника мюнхенської Баварії Майкла Олісе, і стверджує, що гравець відмовляється бачитись із дитиною та піклуватись про неї.

За словами жінки, вона познайомилась з Олісе в Лондоні у 2022 році, коли той виступав за місцевий Крістал Пелес, і що потім була з ним у стосунках упродовж двох років.

Згодом вона дізналась, що вагітна, за два тижні після їхнього розлучення. Тест ДНК, як повідомила Цаунбрехер, підтвердив, що Олісе є батьком дитини.

Також жінка стверджує, що Майкл визнав дитину, але відмовляється бачитись з нею та піклуватись про неї, тоді як вона не отримувала жодних аліментів від футболіста, незважаючи на домовленість з його адвокатами.

Адвокати Олісе натомість стверджують, що гравець національної збірної Франції від самого початку пропонував підтримку, включаючи запропоновану щомісячну виплату аліментів у розмірі 2000 євро.

Також представники гравця повідомляють, що спроби досягти угоди поміж сторонами зайшли в глухий кут після того, як Заунбрехер вимагала 60 000 євро на місяць через французькі суди.

Наразі футболіст Баварії не робив жодних заяв та заблокував коментарі в соціальних мережах невдовзі після появи цієї історії.