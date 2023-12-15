Англія

Новий стадіон "ірисок" продовжує будуватися.

Евертон зіграє повний фінальний сезон (2024/25) на Гудісон Парк, а на початку сезону-2025/26 буде виступати вже на новому стадіоні, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Будівництво стадіону місткістю 52 888 місць у доці Бремлі-Мур йде за графіком. Роботи планують завершити наприкінці наступного року.

Тимчасовий генеральний директор і директор з розвитку стадіону Колін Чонг у своєму блозі заявив, що клуб вирішив переїхати влітку 2025 року після розгляду численних комерційних, матеріально-технічних і спортивних факторів, а також факторів, пов'язаних із вболівальниками клубу.

Він зазначив, що цей крок дозволить гідно попрощатися з Гудісон Парк, на якому Евертон проводить домашні матчі з 1982 року.