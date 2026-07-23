Ліга конференцій

Наставник Полісся оцінив суперника у кваліфікації єврокубків та розповів про готовність команди.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився очікуваннями від стартового матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2026/27 проти Копенгагена.

Наставник житомирської команди зазначив, що його команда детально вивчало майбутнього опонента, причому аналізувало не лише товариські матчі, а й попередні зустрічі під керівництвом нинішнього тренера.

"По-перше, ми бачили не тільки товариські поєдинки Копенгагена, ми бачили й ігри при цьому тренері в чемпіонаті. Дуже цілісна команда. Якщо зробити висновок по команді Копенгаген, звісно, це команда рівня Ліги чемпіонів, групового етапу Ліги Європи, з досвідом гри в єврокубках і з дуже класними гравцями.

Але ви ж розумієте, так як у єврокубках грає Копенгаген, з класною дисципліною та організацією, такою командою хочемо бути і ми. Нам не потрібно дивитися на цю команду як: "О, це ж Копенгаген!". У минулому сезоні ми так само дивилися на Фіорентину: "Фіорентина — фіналіст Ліги конференцій, шансів немає". Але саме такі матчі дають нам досвід, який дозволяє проти таких команд, як Копенгаген, бути впевненими у собі та відштовхуватися від власної гри", — цитує слова Руслана Ротаня пресслужба Полісся.

Наставник житомирян наголосив, що важливим фактором у протистоянні стане не лише гра з м'ячем, а й дії команди без нього.

"Це не тільки гра з м'ячем, це й гра без м'яча: наскільки ми будемо агресивними, наскільки будемо компактними, наскільки дисциплінованими проти цієї команди. По суті, це те ж саме, про що дбає Копенгаген, коли грає проти своїх суперників", — зазначив Ротань.

Також тренер розповів про кадрову ситуацію перед матчем. За його словами, команда має розуміння щодо стану травмованих футболістів, а всі доступні гравці готові допомогти у двох матчах проти данців.

"Є тренувальний процес, ігровий процес і збори, де гравці травмуються. Ця складова дуже важка перед єврокубками. Ми маємо заявку на дві гри і розуміння, наскільки наші гравці, які травмувалися, випали. Всі, хто сьогодні був на футбольному полі, — це заявка на дві гри з Копенгагеном. Далі чекаємо на повернення травмованих гравців. Все залежить від того, наскільки швидко вони повернуться на футбольне поле", — пояснив фахівець.

Ротань також прокоментував думку, що Поліссю доведеться більше боротися, ніж нав'язувати супернику власний футбол.

"Я згоден, у кожному матчі є боротьба, яку не потрібно програвати. Звісно, це залежить від настрою. Але ми повинні думати не тільки про боротьбу, а й про організацію гри з м'ячем та розуміння. Ми проговорювали з хлопцями всі моменти щодо Копенгагена. У нас є розуміння, як вони грають із м'ячем і без м'яча. Так само вони вже вивчили нас, а ми їх. Футбольне поле все розставить на свої місця", — резюмував тренер Полісся.

Перший матч Полісся — Копенгаген відбудеться у четвер, 23 липня, о 21:00 за київським часом.