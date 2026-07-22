Ліга Європи

Алессіо Ліші розповів про очікування від першого офіційного матчу сезону, підготовку команди та сильні сторони київського Динамо.

Головний тренер ПАОКа Алессіо Ліші поділився очікуваннями від першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти київського Динамо.

Італійський фахівець зазначив, що майбутня зустріч має велике значення для грецької команди, адже стане першим офіційним поєдинком сезону.

"Безумовно, це дуже важливий матч для команди, перший офіційний. Ми приїхали сюди, щоб прийняти цей виклик, і готові до завтрашньої гри", — сказав Ліші.

Наставник ПАОКа також прокоментував різницю в погодних умовах між Україною та Грецією, а також підготовку команди після завершення передсезонних зборів.

"Вважаю, що складніше грати у спеку. Суперник більше звик до таких умов, але для нас також краще виступати за такої погоди", — зазначив тренер.

Головний тренер грецького клубу вважає, що літні зміни у складі можуть допомогти ПАОКу бути менш передбачуваним для суперників, хоча визнав, що команду все одно добре знають.

"Думаю, у суперника є певне уявлення про нас після товариських матчів. Можливо, це наша перевага, але ПАОК дуже відомий завдяки своїм гравцям, тому прочитати нашу гру не так уже й складно.

Усі футболісти, яких ми підписали, готові грати. Арітц готовий вийти на поле, і ми подивимося, чи буде він обраний для цього матчу", — додав тренер.

Наприкінці пресконференції Алессіо Ліші окреслив, якою хоче бачити свою команду у протистоянні з київським клубом.

"Перш за все я хочу бачити конкурентний ПАОК на полі протягом усіх 90 хвилин, команду, яка зробить щасливими вболівальників, які дивитимуться цей матч. Команду, яку вони любитимуть дивитися", — цитує слова Алессіо Лісі видання SDNA.

Перший матч Динамо Київ — ПАОК відбудеться 23 липня о 20:00 за київським часом.