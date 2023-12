Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний гратиме з перших хвилин матчу проти Фулгема у чемпіонаті Англії.

Згаданий поєдинок відбудеться у рамках дев'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги сьогодні, 26 грудня. Забарний вкотре отримав місце у старті "вишень".

Our team for #BOUFUL 📝



Alex Scott and Justin Kluivert start and Max Aarons makes a return to the bench 🙌 pic.twitter.com/MEdodFtWWS