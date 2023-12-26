Захисник вкотре опинився у стартовому складі Борнмута.
Ілля Забарний, Getty Images
26 грудня 2023, 16:15
Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний гратиме з перших хвилин матчу проти Фулгема у чемпіонаті Англії.
Згаданий поєдинок відбудеться у рамках дев'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги сьогодні, 26 грудня. Забарний вкотре отримав місце у старті "вишень".
Нагадаємо, матч Борнмут — Фулгем розпочнеться о 17:00 за київським часом. Слідкувати за головними подіями у ньому можна буде на нашому сайті.