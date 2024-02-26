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Евертон, Getty Images
26 лютого 2024, 16:51
Керівництво англійської Прем'єр-ліги повернуло Евертону чотири очки після успішної апеляції клубу у справі про порушення правил фінансового фейр-плей. Про це повідомляє The Athletic.
Завдяки цьому рішенню Евертон підніметься у турнірній таблиці чемпіонату Англії з 17-го на 15-те місце. В активі "ірисок" буде 25 очок.
Нагадаємо, керівництво АПЛ 17 листопада 2023 року зняло десять очок з Евертона за порушення правил фінансового феєр-плей. Першого грудня керівництво "ірисок" подало апеляцію голові судової колегії Прем'єр-ліги, яку судячи за все було частково ухвалено.