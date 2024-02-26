Англія

Приємні новини для Миколенка.

Керівництво англійської Прем'єр-ліги повернуло Евертону чотири очки після успішної апеляції клубу у справі про порушення правил фінансового фейр-плей. Про це повідомляє The Athletic.

Завдяки цьому рішенню Евертон підніметься у турнірній таблиці чемпіонату Англії з 17-го на 15-те місце. В активі "ірисок" буде 25 очок.

Нагадаємо, керівництво АПЛ 17 листопада 2023 року зняло десять очок з Евертона за порушення правил фінансового феєр-плей. Першого грудня керівництво "ірисок" подало апеляцію голові судової колегії Прем'єр-ліги, яку судячи за все було частково ухвалено.