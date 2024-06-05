Англія

Компанія не скористалась пріоритетним правом на придбання клубу.

Англійський Евертон зумів зберегти місце в англійській Прем’єр-лізі у важкому для себе сезоні із санкціями за порушення фінансових правил, після чого намагається покращити власне становище за рахунок пошуку нових власників.

Американська приватна інвестиційна компанія 777 Partners тривалий час вважалась фаворитом у перегонах за право на поглинання "ірисок", оскільки мала ексклюзивну домовленість на переговори строком до 31 травня.

Клуб сумлінно дотримувався цієї вимоги та не розглядав альтернативних пропозицій.

Однак зазначений день залишився позаду, а жодних документів із Blue Heaven Holdings Limited, нинішнім власним Евертона, потенційні покупці так і не узгодили.

Після цього Евертон вийшов із наступною заявою:

"Футбольний клуб Евертон хотів би надати наступну інформацію всім зацікавленим сторонам, і особливо своїм вболівальникам.

Ексклюзивна угода між 777 Partners і Blue Heaven Holdings Limited про купівлю-продаж контрольного пакету акцій клубу закінчилася сьогодні. Рада директорів клубу визнає значний рівень фінансової підтримки, яку 777 Partners надали клубу протягом останніх місяців, і хотіла б скористатися цією можливістю, щоб подякувати їм за це.

Клуб продовжить працювати в звичайному режимі, поки він співпрацює з Blue Heaven Holdings, щоб оцінити всі варіанти майбутнього володіння клубом.

Рада директорів хотіла б подякувати всім, хто пов'язаний з Евертоном, за терпіння, проявлене протягом останніх місяців, і підтвердити свою готовність надавати подальшу інформацію, коли це буде доречно, через офіційні канали зв'язку клубу", — ідеться в офіційному повідомленні.

У той самий час власник Евертона Фархад Моширі підтвердив Консультативній раді вболівальників, що отримав додаткові пропозиції від "раніше не згадуваних покупців".

Британська преса натомість повідомляє, що відомий американський бізнесмен Джон Текстор продав свою 40-відсоткову частку в лондонському Кристал Пелес з метою придбання "ірисок".