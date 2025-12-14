Англія

Єгиптянин обійшов Вейна Руні.

У 16 турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув перемогу над Брайтоном (2:0).

У цьому матчі на поле після пропуску кількох ігор повернувся вінгер Мохамед Салах, який вийшов на заміну в середині першого тайму, після чого відзначився гольовою передачею.

Таким чином, 33-річний єгиптянин встановив новий рекорд за кількістю результативних дій в АПЛ за один клуб — на його рахунку 277 гольових дій у складі "червоних" — 188 голів та 89 асистів.

Попередній рекорд належав Вейну Руні, який оформив 276 результативних дій за МЮ — 183 голи та 93 асисти.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Брайтон.