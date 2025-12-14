Україна

Також тренер підсумував перемогу над Вересом.

Виконувач обовʼязків головного тренера Динамо відповів на запитання представників ЗМІ під час пресконференції після матчу з Вересом (3:0).

"Як ви знаєте, у нас дуже щільний графік, тому потрібно робити ротацію. Я вважаю, що у нас гравці високого рівня і вони всі мають підтримувати цей рівень в іграх.

Остання гра ЛК? Наш клуб має імʼя, тому ми не маємо права виходити на цю гру байдужими, навіть якщо вона нічого не вирішує. Є честь клубу, яку ми маємо захищати.

Попри те що Ноа це вірменська команда, по суті там грають одні легіонери. Вірменські гравці там тільки на заміні. Ми маємо виходити на матч з максимальною концентрацією та захищати обличчя клубу", — сказав тренер.

