Універсал киян розповів про стартовий успіх, погодні умови та гол Ярмоленка після травми.

Олександр Караваєв поділився враженнями після матчу 16-го туру УПЛ, в якому Динамо впевнено обіграло Верес з рахунком 3:0.

"Ми сьогодні виконували все те, про що домовлялися. Було дуже багато позитивних моментів, особливо в першому таймі. Ми також повірили у свої сили, тому що до цього, можливо, не розуміли, що ми можемо. Коли ти впевнений, то виконуєш задачі й цілі й взагалі багато чого можеш зробити", – зазначив Караваєв.

Гравець пояснив успішний старт матчу двома швидкими голами: "Завдяки тому, про що ми домовлялися. Кожен був на своїй позиції. Кожен виконував ту роботу, яка була покладена. Все виконувалося, і все вдавалося".

Про погодні умови, що супроводжували гру, Караваєв додав: "Ми професіонали, тому повинні підлаштовуватися під будь-яку погоду. Маємо розуміти й бути готовими до всього".

Він також відзначив значення повернення Андрія Ярмоленка на поле: "Андрій – це легенда українського футболу. Він забив гол та був близьким до гольової передачі. Коли ми вже сиділи на лавці запасних, то були впевнені, що в нього буде момент, і йому залишиться його реалізувати".

Щодо майбутнього матчу Ліги конференцій з Ноа, Караваєв підкреслив бойовий настрій команди: "Бойовий, тому що все одно за перемогу нараховуються бали в таблицю коефіцієнтів. Це також дуже важливий матч. Будемо їхати за перемогою".

