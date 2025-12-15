Україна

Керманич Епіцентру прокоментував поразку від Шахтаря.

Напередодні кам’янець-подільський Епіцентр на Арені Львів поступився донецькому Шахтарю шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Епіцентр 5:0 Відео голів та огляд матчу 14.12.2025

Після завершення гри головний тренер новачків УПЛ Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"План B? А про план C чого не питаєте? Сьогодні особливо нічого коментувати. Пропустили швидкий гол, але, я вам так скажу, що сьогодні ми ще, напевно, не готові конкурувати із Шахтарем за рівнем інтенсивності та роботі з м’ячем.

Тому сьогодні це вилилось у результат. Індивідуально вони сильніші, тож вітаю Шахтар із перемогою, і багато тут коментувати непотрібно. На сьогоднішній день ми не можемо з ними конкурувати.

У першому колі пропустили один, а зараз — п’ять. Там наприкінці матчу був гол, тут на початку. Пенальті — поставили, потім другий, потім помилка. Бразильці Шахтаря зловили кураж і їх важко було зупинити.

Моя думка з приводу пенальті не змінилась — це не той фол, який тягне на пенальті. Але це лише моя особиста думка. То, що там розказують — кров, ще щось, ну той що? У Англії про таке кажуть: "порушення правил, яке не тягне на пенальті". І все.

Але тут не в пенальті справа. Пропустили гол. І Шахтар не потребує чиєїсь допомоги, бо в них рівень майстерності достатній для того, щоб перемагати й так, що вони сьогодні й довели.

Потрійна заміна? Не встигали в центрі поля, тому поміняв, щоб інші футболісти отримали досвід гри з такими суперниками. Не кожного дня проти них граємо.

Щодо травми Мороза, то я ще не питав лікарів. Але тоді вже не було заміни, і я ж не можу здоров’ям людини ризикувати. Пропустили гол удесятьох, 0:5, але, знаєте, краще один раз 0:5, чим п’ять разів по 0:1", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр проведе домашній матч проти черкаського ЛНЗ.