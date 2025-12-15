Україна

Керманич Шахтаря вперше висловився з приводу новачка.

Донецький Шахтар напередодні оголосив про підписання нігерійського нападника черкаського ЛНЗ Проспера Обаха, який уже за ходом першої частини дебютного сезону УПЛ зумів здивувати неабиякою результативністю.

А вже після розгрому кам’янець-подільського Епіцентру в 16 турі української Прем’єр-ліги (5:0) головний тренер "гірників" Арда Туран уперше прокоментував прихід новачка.

"Перш за все хочу відзначити, що Проспер Обах — дуже сильний технічно й також чудовий спринтер. І що дуже важливо — його вміння гарно обороняти м’яч, колективно вступати саме в захисні дії.

Ми стежили за ним від початку сезону, тож це жодним чином не було пов’язано з нашою особистою зустріччю. І ми оголосили про трансфер офіційно сьогодні, проте конкретні розмови про цей перехід розпочалися ще місяць тому.

Я не вважаю, що таким чином ми намагалися послабити нашого основного наразі конкурента, оскільки коли три місяці тому ми продавали Судакова, то ніхто нас не запитував, чи послабили вони команду Шахтаря.

І, знову ж таки, якщо розглядати логіку подій, то два місяці тому нашими основними конкурентами вважались Полісся та Динамо.

Тому, так, безумовно, мені дуже подобається той бійцівський дух, характер, який проявило ЛНЗ загалом як команда і Проспер Обах у тому матчі проти нас, але я в тій же мірі вважаю це питання проявом неповаги по відношенню до самого футболіста", — заявив турецький фахівець.

Проспер у першій частині сезону оформив вісім голів та чотири асисти.