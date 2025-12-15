Україна

Лідер Динамо оцінив адаптацію команди до Костюка.

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу команди над Вересом (3:0) у матчі 16-го туру чемпіонату України, а також розповів про свій фізичний стан і роботу під керівництвом нового тренерського штабу.

За словами Ярмоленка, результат матчу повністю відповідає перебігу гри:

"Я вважаю, що сьогодні все по ділу — справедливий результат. Забили швидкий м’яч, потім другий, після цього набагато легше грати з такими командами, як Верес", — зазначив півзахисник.

Також 34-річний футболіст запевнив, що повністю відновився після ушкодження:

"Усе гаразд. Була не дуже серйозна травма, тому пропустив лише три тижні — не такий великий термін, щоб втратити форму. Зараз нічого не турбує", — сказав Ярмоленко.

Окремо ветеран Динамо прокоментував зміну тренера, яка відбулася наприкінці листопада, та роботу з Ігорем Костюком:



"Нормально працюємо. Ми давно знайомі, багато хлопців пройшли через його команду, знаємо його вимоги. Атмосфера робоча", — підкреслив він.

Ярмоленко також зазначив, що готовий грати на будь-якій атакувальній позиції, а наприкінці сезону команда відчуває певну втому, яка значною мірою пов’язана з психологічним станом:



"Коли забиваєш і перемагаєш — з’являються емоції, і забуваєш про втому. Зараз пауза нам потрібна, адже прийшов новий тренерський штаб і важливо пройти збори", — додав гравець.

На зимову перерву Динамо пішло на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок.