Іспанія

Барріос може обійтися "шпорам" у 70 мільйонів євро.

Лондонський Тоттенгем може встановити новий трансферний рекорд клубу заради підписання півзахисника Атлетіко Пабло Барріоса.

Як повідомляє Goal, керівництво шпор серйозно зацікавлене у 22-річному хавбеку та готове розпочати переговори з мадридським клубом. Клаусула Барріоса становить 120 мільйонів євро, однак Тоттенгем розраховує домовитися про трансфер за значно нижчу суму — близько 70 мільйонів.

Наразі рекордним придбанням в історії лондонського клубу залишається Хаві Сімонс, за якого було заплачено 65 мільйонів євро. У разі успішних перемовин угода щодо Барріоса перевершить цей показник.

У поточному сезоні півзахисник Атлетіко провів 22 матчі у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією результативною передачею. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість іспанського футболіста становить 65 мільйонів євро.