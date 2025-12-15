Участь форварда в матчі 16-го туру АПЛ залишається під питанням.
Беньямін Шешко, Getty Images
15 грудня 2025, 12:22
Форвард Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко взяв участь у частині тренування першої команди та намагається встигнути відновитися до наступного матчу чемпіонату Англії проти Борнмута. Про це повідомляє SullyTalkz.
За інформацією джерела, 14 грудня нападник працював разом з основною групою та активно готується до поєдинку АПЛ, який відбудеться 15 грудня.
Шешко прагне повернутися на поле попри те, що раніше повідомлялося про малу ймовірність його участі в грі.
Ситуація додає невизначеності для головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма, адже клуб також утримався від коментарів щодо готовності гравців, які незабаром вирушать на Кубок африканських націй.
Нагадаємо, з моменту свого переїзду до Англії Беньямін Шешко провів за Манчестер Юнайтед 12 матчів (708 хвилин), в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.