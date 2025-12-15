Головний тренер Манчестер Юнайтед прокоментував чутки щодо потенційного відходу молодого півзахисника в січні.
Коббі Мейну, Getty Images
15 грудня 2025, 11:55
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо можливого запиту центрального півзахисника Коббі Мейну на оренду під час зимового трансферного вікна.
Португальський спеціаліст наголосив, що відкритий до особистої розмови з молодим гравцем і вважає такий діалог важливим.
"Якщо Коббі прийде до мене і поговорить зі мною, я поговорю з ним. Я не збираюся говорити, що саме скажу Коббі, але я буду дуже радий, якщо Коббі прийде до мене, щоб поговорити про це", — цитує слова тренера журналіст Фабріціо Романо.
20-річний Мейну є одним із найперспективніших вихованців академії Манчестер Юнайтед і вже закріпився в першій команді, однак обмежена ігрова практика цього сезону породила розмови про можливу оренду з метою отримання стабільного ігрового часу.
Раніше повідомлялося, що у підписанні Мейну зацікавлені понад десять клубів, включно з Наполі, проте остаточного рішення щодо майбутнього гравця наразі не прийнято.