Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед прокоментував чутки щодо потенційного відходу молодого півзахисника в січні.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо можливого запиту центрального півзахисника Коббі Мейну на оренду під час зимового трансферного вікна.

Португальський спеціаліст наголосив, що відкритий до особистої розмови з молодим гравцем і вважає такий діалог важливим.

"Якщо Коббі прийде до мене і поговорить зі мною, я поговорю з ним. Я не збираюся говорити, що саме скажу Коббі, але я буду дуже радий, якщо Коббі прийде до мене, щоб поговорити про це", — цитує слова тренера журналіст Фабріціо Романо.

20-річний Мейну є одним із найперспективніших вихованців академії Манчестер Юнайтед і вже закріпився в першій команді, однак обмежена ігрова практика цього сезону породила розмови про можливу оренду з метою отримання стабільного ігрового часу.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Мейну зацікавлені понад десять клубів, включно з Наполі, проте остаточного рішення щодо майбутнього гравця наразі не прийнято.