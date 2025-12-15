Іспанія

Стамбульський клуб шукає підсилення флангів і звернув увагу на лідера Жирони.

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів одного з грандів турецького футболу.

Як повідомляє CanarySports, 28-річним українцем зацікавився Фенербахче. Стамбульський клуб, який є 19-разовим чемпіоном Туреччини та нині веде боротьбу за золото Суперліги, розглядає Циганкова як одного з кандидатів на підсилення флангів атаки.

У поточному сезоні Циганков провів за Жирону 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив чотири м’ячі та віддав дві результативні передачі. Контракт футболіста з каталонським клубом чинний до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його в 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче також стежить за іншим гравцем збірної України — форвардом Артемом Довбиком.