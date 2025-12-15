Бразильський вінгер не планує залишати клуб, доки не виграє Лігу чемпіонів.
Рафінья, Getty Images
15 грудня 2025, 12:52
Вінгер Барселони Рафінья не має наміру залишати каталонський клуб доти, доки не здобуде трофей Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Diario Sport з посиланням на оточення футболіста.
За інформацією джерела, 29-річний бразилець не вважає свій етап у Барселоні завершеним без перемоги в найпрестижнішому єврокубку. Саме тріумф у Лізі чемпіонів є його особистою ціллю — подібно до того, як це свого часу зробив його кумир Роналдінью.
Наразі Рафінья вже виграв із Барселоною п’ять трофеїв: двічі чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та два Суперкубки країни. Водночас ці досягнення не повністю задовольняють гравця без європейського титулу.
Також зазначається, що вінгер отримував кілька вигідних пропозицій з-за меж Європи, однак відхилив їх, попри значні фінансові умови.
Нещодавно Рафінья продовжив контракт з Барселоною до 2028 року — термін угоди коротший, ніж у багатьох інших лідерів команди, що може свідчити про його плани завершити виступи за клуб після досягнення поставленої мети.