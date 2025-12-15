Іспанія

Бразильський вінгер не планує залишати клуб, доки не виграє Лігу чемпіонів.

Вінгер Барселони Рафінья не має наміру залишати каталонський клуб доти, доки не здобуде трофей Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Diario Sport з посиланням на оточення футболіста.

За інформацією джерела, 29-річний бразилець не вважає свій етап у Барселоні завершеним без перемоги в найпрестижнішому єврокубку. Саме тріумф у Лізі чемпіонів є його особистою ціллю — подібно до того, як це свого часу зробив його кумир Роналдінью.

Наразі Рафінья вже виграв із Барселоною п’ять трофеїв: двічі чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та два Суперкубки країни. Водночас ці досягнення не повністю задовольняють гравця без європейського титулу.

Також зазначається, що вінгер отримував кілька вигідних пропозицій з-за меж Європи, однак відхилив їх, попри значні фінансові умови.

Нещодавно Рафінья продовжив контракт з Барселоною до 2028 року — термін угоди коротший, ніж у багатьох інших лідерів команди, що може свідчити про його плани завершити виступи за клуб після досягнення поставленої мети.