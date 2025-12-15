Англія

Лондонці готуються до матчу Кубка англійської ліги.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про підтримку з боку керівництва «пенсіонерів». Його слова наводить BBC.

«Я вже говорив про це, і мені нема чого додати. Завтра гра в Кардіффі, благаю. Думаю, я досить ясно висловився, ні більше, ні менше.

Я поважаю вашу журналістську думку. Я поважаю думку людей. Але, знову ж таки, мені нема чого додати. Моя увага зосереджена на завтрашній грі, де ми можемо вийти до третього півфіналу за 18 місяців з того часу, як я прийшов до клубу.

Ми живемо в епоху, коли кожен може казати те, що думає. Я поважаю думку людей. Мені нема чого додати. Моя увага зосереджена лише на завтрашньому дні», – сказав Мареска.

Матч 1/4 фіналу Кубка англійської ліги між Кардіфф Сіті та Челсі відбудеться 16 грудня, о 22:00 за київським часом.