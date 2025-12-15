Інше

Італієць може надовго залишитися в Бразилії.

Федерація футболу Бразилії має намір продовжити контракт з головним тренером «селесао» Карло Анчелотті. Про це повідомляє журналіст Маріо Кортахена.

За інформацією джерела, керівництво бразильського футболу повністю задоволене роботою італійського фахівця та вже веде інтенсивні перемовини з Анчелотті щодо пролонгації трудових відносин.

Зазначається, що мова йде про довготривалий контракт до літа 2030 року. Нинішня угода тренера з Бразилією спливає в липні 2026-го.

«Селесао» під керівництвом Карло Анчелотті відіграли вісім матчів: чотири перемоги, дві нічиї та дві поразки.