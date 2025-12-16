Англія

Останній матч 16-го туру АПЛ виявився найяскравішим.

Увечері 15 грудня в рамках 16-го туру Англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед і Борнмут видали один із найяскравіших матчів сезону. На Олд Траффорд команди не змогли визначити сильнішого, завершивши поєдинок результативною нічиєю — 4:4.

Господарі швидко вийшли вперед завдяки голу Амада Діалло на 13-й хвилині. Борнмут відповів перед перервою — Антуан Семеньйо відновив рівновагу, але вже у компенсований час першого тайму Каземіро знову вивів Юнайтед уперед.

Після перерви ініціатива повністю перейшла до гостей. Еванілсон та Маркус Таверньє за короткий відрізок перевернули гру, зробивши рахунок 3:2 на користь вишень. Здавалося, що Борнмут дотисне суперника, однак фінальні хвилини перетворили матч на справжній трилер.

За десять хвилин до завершення зустрічі Бруну Фернандеш і Матеус Кунья оформили камбек Манчестер Юнайтед, але останнє слово залишилося за гостями. На 84-й хвилині французький форвард Елі Жуніор Крупі забив рятівний м’яч і приніс Борнмуту нічию.

Після цього туру Манчестер Юнайтед посідає шосте місце, маючи 26 очок. У Борнмута 21 бал та 13-те місце.

Манчестер Юнайтед — Борнмут 4:4

Голи: Діалло, 13, Каземіро, 45+4, Фернандеш, 77, Кунья, 80 - Семеньйо, 40, Еванілсон, 46, Таверньє, 52, Крупі, 84

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро (Мартінес, 70), Гевен, Шоу (Доргу, 90) — Діалло, Каземіро (Мейну, 61), Фернандеш, Дало — Мбемо (Зіркзе, 90), Маунт — Кунья

Борнмут: Петрович — Сміт, Діакіте, Сенесі, Трюффер — Таверньє (Гілл, 90), Адамс (Скотт, 5) — Хіменес, Клюйверт (Брукс, 90), Семеньйо — Еванілсон

Попередження: Дало, Каземіро — Семеньйо, Сенесі, Сміт