Вінгер Баварії розглядає Барселону та Реал як пріоритетні варіанти продовження кар’єри.

Вінгер мюнхенської Баварії Майкл Олісе, за яким тривалий час стежать Ліверпуль та низка інших англійських клубів, визначився з напрямком, у якому хотів би продовжити кар’єру.

Як повідомляє видання TEAMtalk, французький футболіст надає перевагу переходу до іспанської Ла Ліги. Серед бажаних варіантів Олісе розглядає можливість виступів за Барселону або Реал, не поспішаючи з поверненням до англійської Прем’єр-ліги.

У поточному сезоні вінгер демонструє високу результативність у складі Баварії: у 24 матчах він відзначився 9 забитими м’ячами та зробив 14 гольових передач, що лише посилює інтерес до нього з боку топклубів Європи.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль розглядає Олісе як заміну для Салаха, але трансфер у 2026 році малоймовірний.