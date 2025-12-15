Англія

"Містяни" хочуть підписати капітана Крістал Пелес.

Центральний захисник лондонського Крістал Пелес та збірної Англії Марк Геї може перейти в Манчестер Сіті. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, керівництво «містян» має намір освіжити лінію оборони команди, і саме 25-річний англієць розглядається, як пріоритетна ціль для зміцнення захисту.

Зазначається, що «орли» можуть погодитися на зимовий продаж свого капітана, тому що влітку у нього завершується контракт і він може піти безкоштовно.

Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес 25 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.