Англія

Англієць пережив найважчий момент в карʼєрі.

Легенда лондонського Челсі Джон Террі згадав момент з не забитим пенальті у серії одинадцятиметрових ударів у фіналі Ліги чемпіонів-2008.

«Навіть сьогодні це й досі не дає мені спокою. Звичайно, з роками все трохи пом'якшилося, але я думаю, що коли ти граєш матч за матчем, сезон за сезоном, ти трохи усуваєшся від цього.

Але тепер, коли я закінчив кар'єру, я не маю тієї зосередженості, яка була, коли я грав щотижня, грав перед уболівальниками і відчував цей азарт. І тепер це мене справді зачіпає. Я досі прокидаюсь посеред ночі і думаю: «Так, це сталося».

Як я з цим впорався? Не знаю. Просто продовжую жити далі. Я виріс у світі, де мій батько, якщо він був засмучений або щось таке, давав тобі потиличник – і ти жив далі. Ти піднімався з думкою, що після цього пнеш на полі здорового футболіста. Такий був тоді менталітет. Зараз все інакше, і я думаю, це дуже важливо у футболі.

Озираючись назад, я дуже хотів би тоді поговорити з кимось. Тому що я пам'ятаю, як після гри ми всі повернулися до готелю, і я стояв на 25 поверсі готелю і просто дивився у вікно, думаючи: «Чому? Чому?».

Я не кажу, що я стрибнув би, якби була така можливість. Але в такі моменти в голові проносяться всілякі думки. Потім прийшли хлопці та відвели мене вниз.

Саме в такі моменти постає питання: «А що, якби?» Ніколи не знаєш, правда? – сказав Террі.

У тому фіналі Манчестер Юнайтед здолав Челсі у серії післяматчевих пенальті (1:1, по пен. 6:5).