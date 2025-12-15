Італія

Італієць працює з "ліліями" 5 тижнів.

Керівництво Фіорентини серйозно замислюється над звільненням головного тренера Паоло Ванолі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, боси «лілій» жорстко відреагували після мінімальної поразки від прямого конкурента у боротьбі за виживання Верони (0:1). Було оголошено про заборону спілкування зі ЗМІ. Також команда була відправлена у безстроковий тренувальний збір на базу Фіорентин.

Паоло Ванолі очолив флорентійську команду 7 листопада, змінивши Стефано Піолі, але покращення результатів не відбулося. З новим алленаторе Фіорентина здобула лише одну перемогу в семи матчах у всіх турнірах.

Зазначається, що змінити Ванолі може Джузеппе Якіні, який раніше вже працював у Флоренції.