Італія

Гол Веслі приніс "вовкам" три очки у матчі 15-го туру Серії A.

15 грудня римська Рома здобула домашню перемогу над Комо в рамках 15-го туру Серії A сезону 2025/26. Поєдинок на стадіоні Олімпіко завершився з рахунком 1:0 на користь господарів.

Єдиний і вирішальний м’яч було забито на 61-й хвилині зустрічі. Веслі Франса скористався точною передачею Матіаса Суле та вивів римлян уперед, забезпечивши команді важливі три очки.

Український нападник Роми Артем Довбик не потрапив до заявки на матч, оскільки продовжує відновлення після м’язового ушкодження та ще не готовий повернутися на поле.

Після цієї перемоги команда Джан П’єро Гасперіні має в активі 30 очок і піднялася на четверте місце в турнірній таблиці. Комо займає сьому позицію з 24 очками.

Рома - Комо 1:0

Гол: Веслі, 61

Рома: Свілар — Ндіка, Манчіні, Ермосо — Ренш, Крістанте, Коне, Веслі — Суле (Бейлі, 82), Пеллегріні (Ель-Шаараві, 73) — Фергюсон

Комо: Бюте — Смолчич (Ван дер Бремпт, 79), Рамон, Кемпф, Вальє — Какере (Пош, 65), Да Кунья — Пас — Аддай (Родрігес, 65), Батуріна (Кюн, 79) — Діао (Дувікас, 37)

Попередження: Манчіні, Ель-Шаараві, Суле — Аддай, Пас