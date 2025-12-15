Англія

Колишній тренер канонірів похвалив збалансованість складу та потенціал команди.

Колишній головний тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер поділився своїми думками щодо шансів канонірів під керівництвом Мікеля Артети здобути титул АПЛ у цьому сезоні.

"Я впевнений у тому, що Арсенал виграє АПЛ. Можливо, через те, що я зараз не залучений до процесу, у якому перебуває команда, я абсолютно впевнений у цьому. Арсенал має дуже збалансовану команду, в якій панує чудова атмосфера. У них є потенціал в атаці та захисті, на кожній позиції є 2-3 топ-гравці. Вони здатні впоратися з будь-яким турніром. Якщо Арсенал виграє чемпіонат Англії, я знайду час, щоб приїхати на святкування", — зазначив Венгер.

Нагадаємо, що після 16 зіграних турів цього сезону АПЛ Арсенал є лідером турнірної таблиці з 36 очками, на два більше, ніж у Манчестер Сіті — їхніх найближчих переслідувачів.