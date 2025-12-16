Інше

Саудівський клуб наблизився до домовленості з колишнім тренером Ліверпуля та Селтіка.

Саудівська Аль-Кадісія знаходиться за крок до призначення нового головного тренера. Як повідомляє видання The Athletic, основним кандидатом на посаду наставника команди є Брендан Роджерс.

За інформацією джерела, клуб близький до досягнення угоди з 52-річним шотландським фахівцем, який наразі перебуває без роботи. Роджерс залишив Селтик у жовтні та з того часу не очолював жоден клуб.

Протягом тренерської кар’єри Роджерс працював з низкою відомих команд, зокрема з Ліверпулем, Лестером, Суонсі, Редінгом і Вотфордом.

Призначення в Аль-Кадісію може стати для нього першим досвідом роботи у чемпіонаті Саудівської Аравії.