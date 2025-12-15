Англія

М’яч на 29-й секунді став клубним рекордом і антирекордом для Астон Вілли.

Півзахисник Вест Гема Матеуш Фернандеш відзначився історичним досягненням у матчі 16-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Астон Вілли. 21-річний футболіст відкрив рахунок уже на 29-й секунді поєдинку.

Цей гол став найшвидшим для молотобійців за весь час їхніх виступів в АПЛ. Водночас пропущений м’яч увійшов до історії й для Астон Вілли, яка раніше ніколи не пропускала так рано в матчах чемпіонату Англії.

Абсолютний рекорд Прем’єр-ліги залишається за колишнім нападником Саутгемптона Шейном Лонгом, який у 2019 році забив Вотфорду вже на 7,69 секунди після стартового свистка.

