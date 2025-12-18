Іспанія

Чемпіон Європи та переможець Ліги націй з Іспанією обрав не ту збірну.

Найкращий гравець Марокко 1998 року Мустафа Хаджи висловився про вінгера каталонської Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямаля. Його слова наводить La Razón.

«Навіть якщо він гратиме за Іспанію, любов, яку відчуватимуть до нього іспанці, ніколи не буде такою, як та, яку відчувають до нього марокканці.

Це сумно, бо нещодавно я прочитав в іспанській газеті, як деякі журналісти казали: «У нас є Педрі, ми любимо Педрі. Ми любимо Ямаля, але не так сильно, як Педрі». Це означає, що він схибив.

Він назавжди залишиться марокканцем, навіть якщо гратиме за Іспанію», – заявив Хаджі.

У складі збірної Іспанії Ламін Ямаль відіграв 23 матчі, забив 6 голів та віддав 12 результативних передач.