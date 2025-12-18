Італія

Епоха Алекса в Ювентусі була неймовірною.

Легенда Ювентуса Алессандро Дель Пʼєро висловився про нинішню туринську команду. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

“Перемоги завжди були моїм пріоритетом. Щодо сьогоднішнього Ювентуса, я б сказав, що немає нічого неможливого.

Моя команда мала неймовірний менталітет, сподіваюся, колектив Спаллетті зможе взяти з нас приклад. Розумію, що вони переживають важкі часи, особливо через зміну тренера, але Ювентус повинен повернутися на вершину», – сказав Дель Пʼєро.

Алекс Дель Пʼєро відіграв за Ювентус 705 матчів, забив 290 голів та віддав 174 результативні передачі.