Англія

Завершилися три яскраві матчі 24-го туру АПЛ.

У чемпіонаті Англії завершилися чергові матчі 24-го туру Прем’єр-ліги, які принесли яскраві сюжети та несподівані розв’язки.

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорді здобув вольову перемогу над Фулгемом — 3:2. Підопічні Майкла Карріка впевнено вели в рахунку після голів Каземіро та Матеуса Куньї, однак наприкінці зустрічі дозволили супернику повернути інтригу. Рауль Хіменес реалізував пенальті, а ексгравець донецького Шахтаря Кевін зрівняв рахунок ефектним ударом на 90+2-й хвилині. Проте останнє слово залишилося за господарями — на 90+4-й хвилині Беньямін Шешко після передачі Бруну Фернандеша приніс Юнайтед третю поспіль перемогу в АПЛ. Манчестер Юнайтед з 41 очком піднявся на четверту позицію турнірної таблиці.

Манчестер Юнайтед — Фулгем 3:2

Голи: Каземіро, 19, Кунья, 57, Шешко, 90+4 - Хіменес, 85 (пен), Кевін, 90+2

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало (Мазрауї, 86), Магвайр, Мартінес, Шоу — Каземіро (Угарте, 75), Мейну — Діалло, Фернандеш, Кунья (Шешко, 74) — Мбемо (Йоро, 90)

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Куенка (Бессі, 86), Робінсон (Сессеньйон, 71) — Івобі, Берге — Чуквуезе (Керні, 79), Вілсон, Сміт-Роу (Маседо, 71) — Хіменес

Попередження: Каземіро, Магвайр — Андерсен

У ще одному матчі туру Астон Вілла несподівано поступилася Брентфорду на власному полі — 0:1. Гості з 42-ї хвилини грали в меншості після вилучення Кевіна Шаде, однак змогли втримати перевагу. Єдиний м’яч у зустрічі забив Данго Уаттара, завдавши точного удару у верхній кут воріт. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк з’явився на полі на 60-й хвилині та допоміг команді втримати переможний рахунок.

Астон Вілла — Брентфорд 0:1

Гол: Уаттара, 45+1

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Матсен — Луїс, Богард (Бейлі, 46) — Санчо (Елліотт, 77), Роджерс, Буендія — Абрагам

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр, Ван ден Берг, Генрі (Гікі, 84) — Гендерсон (Коллінз, 60), Янельт — Уаттара (Ярмолюк, 60), Єнсен (Льюїс-Поттер, 76), Шаде — Тьяго

Попередження: Роджерс — Аєр, Кайоде, Коллінз, Янельт

Вилучення: Шаде, 42

Гості відкрили рахунок завдяки голу Моргана Гіббс-Вайта, але пенальті Ісмаїли Сарра в першому таймі дозволив гостям врятувати очко.

Ця нічия перериває серію з трьох поразок для Пелас, піднімаючи команду на 14-е місце, тоді як Форест залишається на 17-й позиції.

Ноттінгем Форест — Крістал Пелес 1:1

Голи: Гіббс-Вайт, 5 - Сарр, 45+2 (пен)

Ноттінгем Форест: Селс (Ганн, 46) — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Сангаре, Андерсон — Гадсон-Одої (Єйтс, 46), Гіббс-Вайт, Домінгес (Морато, 45) — Жезус (Ндоє, 70)

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Ріад (Уче, 61) — Муньйос, Г'юз, Лерма, Мітчелл — Сарр, Піно — Джонсон

Попередження: Міленкович, Річардс — Ріад, Піно

Вилучення: Вільямс, 45