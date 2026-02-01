Англія

У поточному сезоні 2025/2026 лондонський клуб претендує на перемогу в чотирьох турнірах.

Лідер Арсенала Деклан Райс закликав своїх одноклубників не збавляти обертів і боротися за титули на всіх фронтах, аби залишити по собі справжню футбольну спадщину. У поточному сезоні 2025/2026 лондонський клуб претендує на перемогу в чотирьох турнірах і прагне здобути перший чемпіонський титул з часів легендарних Непереможних сезону 2003/04.

Після впевненої перемоги над Лідсом (4:0), яка перервала невдалу серію з трьох матчів без перемог, Райс поділився своїми думками в ефірі Sky Sports:

"Ми з хлопцями дивимося на ситуацію з перспективою. Наразі ми перші в Прем'єр-лізі, виграли вісім з восьми матчів у Лізі чемпіонів, перемогли в першому півфіналі Кубка ліги і пройшли в наступний раунд Кубка Англії. Тож нам гріх скаржитися", — заявив півзахисник.

Проте 27-річний хавбек, який у матчі з Лідсом провів свою 300-ту гру в АПЛ, наголосив, що розслаблятися зарано:

Якщо ви хочете бути переможцями, якщо хочете віддати все, ви повинні вигравати такі матчі. Попереду довгі чотири місяці, але ми до них готові. Якщо ви хочете перемагати з Арсеналом і залишити після себе спадщину, це ваш шанс зробити це протягом наступних чотирьох місяців", — наголосив Деклан.

Наразі Арсенал лідирує в АПЛ, а також продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, Кубку Англії та Кубку ліги, де вже наступного вівторка зіграє матч-відповідь півфіналу проти Челсі (перша гра завершилася перемогою канонірів 3:2).