Англія

Цікаве порівняння.

Асистент головного тренера Манчестер Сіті Пеп Лейндерс порівняв між собою Пепа Гвардіолу та легенду гольфу Тайгера Вудса.

«Найкращі саме такі – Тайгер Вудс, усі ці хлопці. Вони працюють на межі можливостей, збільшують кордони.

Пеп постійно прагне цього – він дуже професійний, амбітний, хоче щодня вдосконалюватися.

Але я завжди говорю, що його головна сила – це пристрасть, яку він відчуває стосовно своєї команди, до нас, його любов до свого тренерського штабу, те, як він ставиться до всіх, та сімейна атмосфера, яка панує в цьому клубі — це щось неймовірне», – сказав Лейндерс.